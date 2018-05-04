Проект для детей «Мастерские полезных каникул» стартует в Москве с 5 мая

ГАУК «Мосгортур» запускает новый сезон бесплатного проекта «Мастерские полезных каникул» для детей в возрасте от 6 до 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В рамках проекта в столичных парках для детей будут проводить творческие мастер-классы и игры на открытом воздухе. Первые занятия «Мастерских полезных каникул» пройдут 5 мая в парке «Красная Пресня».

«Занятия для детей организуют вожатые Мосгортура, которые прошли обучение в Центральной школе московских вожатых. В рамках проекта они применяют на практике знания по педагогике и игротехнике и учатся взаимодействовать с детьми перед отъездом в лагерь. Опытные вожатые показывают, чему научились за прошлые смены», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Мосгортура Юлии Силенко.

В пресс-службе уточнили, что в этом году проект «Мастерские полезных каникул» пройдет в четвертый раз и продлится по сентябрь. Ожидается, что участниками станут порядка 1 тыс. детей. Информация о предстоящих «Мастерских полезных каникул» будет публиковаться в соцсетях Мосгортура.