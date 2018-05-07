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Стартовал новый сезон бесплатного проекта для детей «Мастерская полезных каникул»
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Стартовал новый сезон бесплатного проекта для детей «Мастерская полезных каникул» 

Ezhikezhik.ru 7 мая 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
В Москве вновь заработали бесплатные занятия с детьми в парках, скверах и во дворах. В течение всего лета ребят будут учить и развлекать на свежем воздухе: например, вожатые «Мосгортура» покажут детям, как делать гвоздики из гофрированной бумаги, брелки из фетра и рисовать аквагрим. Также «московские вожатые» проведут популярные дворовые игры — резиночки, «Море волнуется раз» и «Светофор».
Но это еще не все: программа «Полезных каникул» запланирована очень разнообразная, и детям, которые остаются на лето в городе, будет не скучно.
Вожатые Мосгортура — это юноши и девушки, прошедшие обучение в Московской школе вожатых и отрабатывающие педпрактику перед отъездом в пионерские лагеря. В рамках проекта они применяют знания по педагогике и игротехнике и очень стараются все сделать правильно.
За новостями проекта можно следить в социальных сетях «Мосгортура». Именно здесь будет публиковаться место и время проведения занятий. Родители, планирующие прогулку в парке, могут учитывать эту информацию. Это удобно, потому что дети будут заняты полезным делом, смогут найти себе друзей, научиться делать что-то новое, а родители при этом не заплатят за мастер-классы ни копейки: все занятия в «Мастерской полезных каникул» бесплатные.
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