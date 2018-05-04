Открытие «Квестов OZ» на улице Ткачей: теперь здесь множество игр для детей

«Квесты» на улице Ткачей открыты, узнал KOSTROMA.TODAY. Теперь здесь есть настоящий детский город.

Детская мафия (12+)

Оказывается, в «Мафию» могут играть не только взрослые, но и дети. Это веселое и увлекательное занятие развивает мышление и память, учит нестандартно мыслить. За столом собирается 5-12 игроков. Им могут помогать родители. Опытный и позитивный ведущий поможет прочувствовать атмосферу, подскажет, поддержит и подбодрит. В игре могут принять участие дети от 8 лет.

Научное шоу (6+)

Наглядные опыты, эксперименты, научные факты, которые поданы так, что из головы не вылетят уже никогда — все это про новое детское шоу. Участником познавательного процесса станет каждый ребенок. Он сам на время станет самым настоящим ученым. Шоу гарантирует много юмора, веселья и радости, а также — безопасность. Вредные вещества в руки детям точно не попадут.

Бумажное шоу (6+)

Это одно из самых динамичных и активных шоу. Веселый ведущий вовлекает детей в процесс и устраивает танцевальный флэшмоб. Здесь будет столько бумаги, что в нее можно легко спрятаться с головой. Эта бумага абсолютно безопасна — она не режет руки, не пылит и не красится. Убрать ее можно в считанные минуты. Все это безудержное веселье сопровождается веселой ритмичной музыкой. Принять участие в таком празднике могут дети разных возрастов — от 4 до 12 лет.

Мыльное шоу (6+)

В этом шоу участвую все. Дети и взрослые надувают пузыри разных размеров, а также могут побывать внутри гигантских пузырей. Сногсшибательные и мегавеселые фотографии гарантированы. Ведущий просто поразит всех своими фокусами. На глазах у зрителей он сделает огненные и дымовые пузыри. Это невероятно красивое и абсолютно безопасное зрелище. В таком празднике могут участвовать дети от 4 до 12 лет.

Поролоновое шоу (6+)

Это шоу можно проводить, где угодно — в зоне отдыха на улице Ткачей, дома, в кафе, ресторане, школе и детском саду. Детям предложат невероятное количество разноцветного поролона, с которым можно делать, все, что угодно — устраивать бои без правил, прыгать, строить башни, организовывать командные баталии.

Аниматоры (6+)

Аниматоры сделают любой детский праздник еще более веселым и зажигательным. Дети будут играть, учиться и получат заряд хорошего настроения. У аниматоров тщательно продуманы костюмы и программа — все участники праздника будут задействованы в торжестве. Скучать точно не придется. Сценарии всегда корректируются индивидуально под возраст и предпочтения детей. На праздник можно пригласить самых разных героев — всех Фиксиков, Миньонов, Сайдермена, Микки и Минни Маусов, героев «Майнкрафт», «Пиратов» и других персонажей.

Комнаты детских развлечений можно посетить по адресу: ул. Ткачей 7/4, рядом с ТРЦ «Галерея».

Заказать шоу можно по телефону: 502-501.