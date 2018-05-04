В Воронежской области 11-летняя школьница попала в больницу после укуса змеи

Жизни и здоровью девочки сейчас ничего не угрожает. В Павловскую районную больницу 2 мая после укуса змеи попала 11-летняя девочка. Сначала её положили сначала в реанимацию, сейчас жизни школьницы ничего не угрожает, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в больнице. Ребёнка перевели в педиатрическое отделение. Школьницу в павловском селе Александровка укусила, предположительно, змея-медянка. У девочки сильно распух палец. После чего её родители обратились к врачам, которые оказали ребёнку всю необходимую помощь. Первый инцидент со змеёй в 2018 году случился, когда змеи ещё не проснулись. Его спровоцировал сам пострадавший. Во время прогулки в Лисках в начале апреля 12-летний мальчик нашёл змею и намотал её на руку. Гадюка тут же укусила подростка.