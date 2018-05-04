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Власти НАО потратят 17,6 млн рублей на организацию тематических площадок для детей
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Власти НАО потратят 17,6 млн рублей на организацию тематических площадок для детей 

ТАСС 48 минут назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Каждый четвертый школьник Ненецкого автономного округа будет занят на специально организованных тематических летних площадках дневного пребывания. На эти цели из регионального бюджета выделят 17,6 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Тематические площадки с дневным пребыванием детей и подростков откроются при образовательных учреждениях НАО 1 июня. Таким способом в июне 2018 года за счет средств округа досуг будет организован для 1702 школьников региона в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе для 673 детей из окружных сел и 1029 горожан. Всего этим летом на территории Ненецкого округа будет работать 26 тематических площадок", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в приоритетном порядке на площадки будут зачислять детей из семей в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей, состоящих на различных видах учета.
Летние тематические площадки организуются в регионе с 2017 года. Они разделены на тематики: спортивную, экологическую, художественно-эстетическую и патриотическую.
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