Актеры Центра «Пресня» стали лауреатами премии «Волшебный занавес» 

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Детский театр «Соффит» Центра развития творчества детей и юношества «Пресня» занял призовое место в конкурсе «Волшебный занавес». Об этом стало известно 1 мая.
На официальном сайте учреждения отметили, что помимо этого, подопечные Центра «Пресня» поучаствовали в конкурсе детского рисунка и декоративно-прикладного творчества «Его величество — Театр!». В этом состязании проявили свои таланты художники из объединения «Радуга» под руководством Елены Бирюковой.
Добавим, что работа «Репетиция» Алисы Эльхаджиевой завоевала диплом I степени.