Актеры Центра «Пресня» стали лауреатами премии «Волшебный занавес» 

Управа Пресненского района города Москвы: последние новости

руководитель аппарата префектуры ЦАО Малиничев Н.А. совместно с начальником УСЗН ЦАО Данько Т.В. и руководителем ТЦСО "Арбат" филиал "Пресненский" Ярхановой Н.И. поздравили с 100-летним юбилеем жителя Пресненского района