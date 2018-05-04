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Актеры Центра «Пресня» стали лауреатами премии «Волшебный занавес»
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Актеры Центра «Пресня» стали лауреатами премии «Волшебный занавес» 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: На Пресне
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Детский театр «Соффит» Центра развития творчества детей и юношества «Пресня» занял призовое место в конкурсе «Волшебный занавес». Об этом стало известно 1 мая.
На официальном сайте учреждения отметили, что помимо этого, подопечные Центра «Пресня» поучаствовали в конкурсе детского рисунка и декоративно-прикладного творчества «Его величество — Театр!». В этом состязании проявили свои таланты художники из объединения «Радуга» под руководством Елены Бирюковой.
Добавим, что работа «Репетиция» Алисы Эльхаджиевой завоевала диплом I степени.
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