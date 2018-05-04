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Российские военнослужащие в Приднестровье провели День открытых дверей в музее Боевой Славы
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Российские военнослужащие в Приднестровье провели День открытых дверей в музее Боевой Славы 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экскурсия для детей военнослужащих состоялась в рамках мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели День открытых дверей.
В этот день в музей Боевой Славы ОГРВ ПРРМ пришли около 50 детей военнослужащих. Детям показали три зала, посвященных истории армии Российской империи, событиям Великой Отечественной войны, а также миротворческой операции в Приднестровье и истории образования ОГРВ ПРРМ.
В рамках экскурсии хранитель ключей музея рассказал детям об Ясско-Кишиневской операции, в результате которой была освобождена вся Молдавия от немецко-фашистских захватчиков. Ясско-Кишиневская операция знаменита тем, что является одной из самых выдающихся операций проведенных Советской армией во время Великой Отечественной войны и входит в число «десяти сталинских ударов».
Экскурсия в музей Боевой Славы состоялась в рамках мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне.
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