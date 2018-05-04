Международная акция «Читаем детям о войне» прошла в Самаре

Кровопролитные сражения и великая Победа — на страницах художественной литературы. Героев, подвиги и человеческие судьбы авторы воплотили в своих рассказах. Школьников и воспитанников детских садов с произведениями познакомили в областной библиотеке.

О войне — в прозе и стихах. Страницы книг воссоздают образы героев. Что такое подвиг, какую цену заплатили прадеды во имя Победы детям повествуют строки произведений. Рассказ Владимира Железникова «В старом танке» — о человеческих судьбах, которые разлучила Великая Отечественная — отце и сыне.

К творчеству, которое словесно рисует картины кровопролитных боев, юные читатели относятся с уважением. Рассказывают стихотворения о войне. Ведь в литературе — история целой эпохи, о которой люди помнят и спустя 73 года.

Впервые акция «Читаем детям о войне» прошла в Самаре. Далее к ней присоединились и соседи — Беларусь, Казахстан, Донецкая и Луганская Народные Республики — почти 2,5 млн детей прослушали стихотворения и рассказы за 8 лет проведения акции. Для каждого ребенка это не только возможность узнать о сражениях и подвигах солдат, но и обсудить прочитанное, посмотреть своим взглядом.

Также сотрудники библиотеки вместе с волонтерами читают малышам в детских домах, социальных приютах, больницах и школах-интернатах. Каждый год международная акция привлекает все больше маленьких слушателей, чтобы современное поколение хранило память о великих боях и Победе.