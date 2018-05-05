Какие пособия и льготы положены многодетным семьям?

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства НСО, закон Новосибирской области «О социальной поддержке многодетных семей на территории НСО» распространяется на многодетные семьи, постоянно проживающие на территории региона, в том числе приемные семьи, в которых хотя бы один из родителей (опекунов, попечителей) является гражданином Российской Федерации и имеют трех и более детей (родных, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до 18 лет или старше 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях независимо от их организационно-правовых форм до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

В соответствии с этим законом многодетным семьям предусмотрены следующие меры социальной поддержки:

1) Первоочередное предоставление мест в имеющих государственную аккредитацию государственных образовательных организациях высшего образования Новосибирской области или государственных профессиональных образовательных организациях Новосибирской области для детей из многодетных семей, сдавших единый государственный экзамен, при прочих равных условиях.

2) Обеспечение питанием на льготных условиях обучающихся государственных общеобразовательных организаций Новосибирской области, муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, — детей из многодетных семей.

Для получения данных мер социальной поддержки необходимо обратиться к руководителю общеобразовательной организации.

3) Первоочередное предоставление мест в дошкольных образовательных организациях Новосибирской области.

Для получения данной меры социальной поддержки необходимо обратиться в муниципальный орган управления образования по месту жительства.

4) Содействие многодетным родителям (опекунам, попечителям), желающим создать крестьянские (фермерские) хозяйства, в выделении земельных участков.

Для получения данной меры социальной поддержки необходимо обратиться в министерство промышленности , торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

5) Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов платы за коммунальные услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению (в том числе поставкам бытового газа в баллонах), отоплению (теплоснабжению, в том числе поставкам твердого топлива при наличии печного отопления), но не более 30 процентов от суммы размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного Губернатором Новосибирской области, приходящегося на каждого члена многодетной семьи.

6) Ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (2000 руб.).

7) Ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста. Среднедушевой доход в 2018 году составляет 10913 руб.

Для получения данных мер социальной поддержки необходимо обратиться в территориальный орган министерства социального развития Новосибирской области — отдел пособий и социальных выплат по месту жительства.

8) Право проезда на муниципальных маршрутах регулярного сообщения пассажирского автомобильного (кроме такси), электрического (трамвай, троллейбус, метрополитен) транспорта, а также на пригородных и межмуниципальных маршрутах регулярного сообщения пассажирского автомобильного транспорта на территории Новосибирской области без взимания платы для детей, обучающихся в образовательных организациях всех типов, на основании специального месячного проездного билета.

Для получения данной меры социальной поддержки необходимо обратиться в отдел организации социального обслуживания населения по месту жительства.

9) Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, приобретаемыми по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет.

Для получения данной меры социальной поддержки необходимо обратиться к педиатру по месту жительства или месту пребывания семьи.

10) Бесплатные образовательные услуги государственных организаций дополнительного образования детей Новосибирской области, муниципальных организаций дополнительного образования детей, расположенных на территории Новосибирской области.

Для получения данной меры социальной поддержки необходимо обратиться к руководителю организации дополнительного образования детей.

11) Посещение на льготных условиях детьми из многодетных семей учреждений и организаций культуры, находящихся в ведении Новосибирской области.

12) Содействие в трудоустройстве многодетных родителей (опекунов, попечителей).

Для получения данной меры социальной поддержки необходимо обратиться в государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости населения» по месту жительства.

13) Первоочередное бесплатное предоставление земельных участков, которое осуществляется в случаях и порядке, определенных Законом Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области» для предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей.

Для получения данной меры социальной поддержки необходимо обратиться в министерство социального развития Новосибирской области или в муниципальное образование по месту нахождения земельного участка.

Многодетным семьям, имеющим пять и более детей, устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки:

1) Предоставление в первоочередном порядке детям из многодетных семей в возрасте от 7 лет и до 15 лет включительно путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Новосибирской области;

2) Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению (в том числе поставкам бытового газа в баллонах), отоплению (теплоснабжению, в том числе поставкам твердого топлива при наличии печного отопления), но не более 50 процентов от суммы размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного Губернатором Новосибирской области, приходящегося на каждого члена многодетной семьи;

3) право проезда на муниципальных маршрутах регулярного сообщения пассажирского автомобильного (кроме такси), электрического (трамвай, троллейбус, метрополитен) транспорта, а также на пригородных и межмуниципальных маршрутах регулярного сообщения пассажирского автомобильного транспорта на территории Новосибирской области без взимания платы на основании приобретаемого специального месячного проездного билета для одного из родителей (опекунов, попечителей).

Кроме того, в государственной программе Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 — 2019 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области „Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 — 2019 годы“, предусмотрены следующие меры социальной поддержки многодетных семей:

— единовременная денежная выплата на ремонт, строительство и приобретение жилья с 5 и более несовершеннолетними детьми (100000 руб.);

— предоставление автомобильного транспорта многодетным семьям с 7 и более несовершеннолетними детьми;

— единовременная материальная помощь при поступлении ребенка в 1 класс (5000 руб.), в высшее учебное заведение (10000 руб.);

— ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малообеспеченной многодетной семьи (300 руб.).