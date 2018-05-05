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Урок народных традиций в преддверии сезона «лися»
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Урок народных традиций в преддверии сезона «лися» 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Чансин /пров. Чжэцзян/, 4 мая /Синьхуа/ — В преддверии сезона «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю во дворе детского сада «Люцзяду» в поселке Лицзясян уезда Чансин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ прошел интересный и содержательный урок народных традиций.
Детский сад организовал такие фольклорные мероприятия, как раскрашивание яиц, борьба на яйцах, изготовление черного риса умифань и взвешивание в корзине, которые позволили детям почувствовать очарование народных традиций.
Чансин /пров. Чжэцзян/, 4 мая /Синьхуа/ — В преддверии сезона «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю во дворе детского сада «Люцзяду» в поселке Лицзясян уезда Чансин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ прошел интересный и содержательный урок народных традиций.
Детский сад организовал такие фольклорные мероприятия, как раскрашивание яиц, борьба на яйцах, изготовление черного риса умифань и взвешивание в корзине, которые позволили детям почувствовать очарование народных традиций.
Чансин /пров. Чжэцзян/, 4 мая /Синьхуа/ — В преддверии сезона «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю во дворе детского сада «Люцзяду» в поселке Лицзясян уезда Чансин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ прошел интересный и содержательный урок народных традиций.
Детский сад организовал такие фольклорные мероприятия, как раскрашивание яиц, борьба на яйцах, изготовление черного риса умифань и взвешивание в корзине, которые позволили детям почувствовать очарование народных традиций.
Чансин /пров. Чжэцзян/, 4 мая /Синьхуа/ — В преддверии сезона «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю во дворе детского сада «Люцзяду» в поселке Лицзясян уезда Чансин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ прошел интересный и содержательный урок народных традиций.
Детский сад организовал такие фольклорные мероприятия, как раскрашивание яиц, борьба на яйцах, изготовление черного риса умифань и взвешивание в корзине, которые позволили детям почувствовать очарование народных традиций.
Чансин /пров. Чжэцзян/, 4 мая /Синьхуа/ — В преддверии сезона «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю во дворе детского сада «Люцзяду» в поселке Лицзясян уезда Чансин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ прошел интересный и содержательный урок народных традиций.
Детский сад организовал такие фольклорные мероприятия, как раскрашивание яиц, борьба на яйцах, изготовление черного риса умифань и взвешивание в корзине, которые позволили детям почувствовать очарование народных традиций.
Чансин /пров. Чжэцзян/, 4 мая /Синьхуа/ — В преддверии сезона «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю во дворе детского сада «Люцзяду» в поселке Лицзясян уезда Чансин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ прошел интересный и содержательный урок народных традиций.
Детский сад организовал такие фольклорные мероприятия, как раскрашивание яиц, борьба на яйцах, изготовление черного риса умифань и взвешивание в корзине, которые позволили детям почувствовать очарование народных традиций.
Чансин /пров. Чжэцзян/, 4 мая /Синьхуа/ — В преддверии сезона «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю во дворе детского сада «Люцзяду» в поселке Лицзясян уезда Чансин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ прошел интересный и содержательный урок народных традиций.
Детский сад организовал такие фольклорные мероприятия, как раскрашивание яиц, борьба на яйцах, изготовление черного риса умифань и взвешивание в корзине, которые позволили детям почувствовать очарование народных традиций.
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