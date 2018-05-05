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«У вас будет ребенок»: 6-летнего Данилу из Уфы покажут в эфире федерального канала
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«У вас будет ребенок»: 6-летнего Данилу из Уфы покажут в эфире федерального канала 

ufa1.ru 20 минут назад
Фото: ufa1.ru
В это воскресенье, 6 мая, на канале «Россия 1» в передаче «Когда все дома» покажут уфимского мальчика Данила, который воспитывается в детском доме.
— Данилу шесть лет. Он спокойный и общительный мальчик, — рассказали воспитатели ребенка.
В апреле в детдомах Уфы проходили съемки видеопаспортов детей, оставшихся без попечения родителей, для трансляции в эфире канала «Россия 1» в передаче «Когда все дома». Всего были сняты 19 видеопаспортов детишек. Руководитель рубрики «У вас будет ребенок» Елена Кизякова также принимала участие в работе съемочной группы.
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