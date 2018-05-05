«У вас будет ребенок»: 6-летнего Данилу из Уфы покажут в эфире федерального канала

В это воскресенье, 6 мая, на канале «Россия 1» в передаче «Когда все дома» покажут уфимского мальчика Данила, который воспитывается в детском доме.

— Данилу шесть лет. Он спокойный и общительный мальчик, — рассказали воспитатели ребенка.