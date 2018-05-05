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«Обещали починить еще в апреле»: ростовчане пожаловались на дырявую горку, на которой калечатся дети
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«Обещали починить еще в апреле»: ростовчане пожаловались на дырявую горку, на которой калечатся дети 

161.ru 3 часа назад
Фото: 161.ru
Ростовчанка Мария Иванова рассказала о том, что вот уже несколько месяцев как сломалась горка для малышей, расположенная во дворе многоквартирного дома на улице Думенко. Конструкция представляет собой изогнутую трубу, в конце которой зияет огромная дыра с острыми краями. Как результат — царапины у рискнувших прокатиться и порванная одежда. По словам Марии, горка сломалась еще в январе.
Другая жительница многоэтажки на Думенко говорит, что из-за дырявой трубы дети часто получают травмы.
— Вчера сильно пострадал трехлетний ребенок, — написала в паблике «Это Ростов-на-Дону!» женщина.
Жильцы уверяют, что дети часто получают травмы на горке
Как рассказала Мария Иванова корреспонденту 161.ru, за горку отвечает администрация Первомайского района. Жильцы отправили туда несколько писем. В ответ на жалобы сотрудники администрации даже приходили на детскую площадку и осматривали горку.
— Нам обещали починить ее еще в апреле. Но дыра и ныне там, — подытожила собеседница издания.
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