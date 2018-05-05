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Хирурги Кубани успешно прооперировали девочку с краниостенозом
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Хирурги Кубани успешно прооперировали девочку с краниостенозом 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Кубанским нейрохирургам удалось спасти жизнь ребенка с редкой патологией мозга. Об этом сообщило министерство здравоохранения Краснодарского края.
Врачи успешно прооперировали двухлетнюю девочку с краниостенозом — нарушением роста и деформацией черепной коробки. Краниостеноз приводит к повышению внутричерепного давления, в результате мозг не может полноценно развиваться. Поэтому доктора Детской краевой больницы приняли решение об операции девочки, когда ей было шесть месяцев.
Двухчасовая операция прошла успешно. Хирургическое вмешательство позволило увеличить объем черепной коробки ребенка. Томография мозга и черепа маленькой пациентки показала положительные изменения и нормализацию давления внутри черепа. Ребенок проходит послеоперационную реабилитацию и готовится к выписке.
Российские хирурги смогли восстановить гортань и глотку пациента при помощи части его же кишечника. Подобные операции помогут сохранить функции голосовых связок онкобольных.
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