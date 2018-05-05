На летний отдых детей в Костромской области направят 170 миллионов

В администрации Костромской области обсудили обеспечение безопасности детей во время летней оздоровительной кампании, сообщает пресс-служба губернатора. Для этого, в первую очередь, необходимо тщательно подготовить к приему школьников загородные лагеря и санатории.

В этом году отдыхом, оздоровлением и занятостью планируют охватить 42 тысячи 332 ребенка. Отдыхом и оздоровлением займутся более 250 лагерей разного типа. Начнется кампания 26 мая. На реализацию летней кампании направят 168 миллионов 800 тысяч рублей, из них 20 миллионов пойдет на подготовку областных загородных лагерей.

Большое внимание уделят детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Всю эту категорию планируют охватить различными формами отдыха. Профильные смены организованы для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.

В рамках проекта «Хочу домой» на базе туристического комплекса «Белый яр» пройдет смена для приемных семей.

Сейчас в лагерях идут ремонтные работы, делается все, чтобы отдых детей был безопасным. Но это не говорит о том, что в течение лета в лагеря не будут приезжать проверяющие.

Ознакомиться с организациями отдыха и оздоровления вы можете в специально сформированном реестре.