В Татарстане должны завершить капремонт детских оздоровительных лагерей до 25 мая

В 2018 году в Татарстане запланирован капитальный ремонт 14 детских оздоровительных лагерей, строительство шести лагерей и реконструкция одного лагеря, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя

Работы проходят на всех объектах. На девяти они уже завершены.

«Напоминаю, что ремонт оставшихся пяти объектов необходимо завершить до 25 мая», — отметил глава министерства Ирек Файзуллин

Также закончен ремонт трёх объектов культурного назначения, двух подростковых клубов и семи зданий (помещений) исполнительных комитетов (советов) поселений муниципальных образований Татарстана.

Ранее «Аргументы недели» сообщали, что в Челябинской области в 2018 году планируется открыть более 800 летних лагерей.