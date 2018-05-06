Глава Башкирии: в Миякинском районе может понадобиться ещё один детсад

5 мая Рустэм Хамитов осмотрел новый детский сад №5 в строящемся микрорайоне села Киргиз-Мияки. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Сегодня дошкольное учреждение посещают 120 детей, которые занимаются в шести группах. Общая площадь участка, занимаемого детсадом, около 13 тысяч кв. м. Основные особенности учреждения — велодорожка в игровой зоне и метеостанция для детей.

«Нормальный, хороший детский сад. Главное, что вы довольны», — сказал Глава Башкирии.

Также Рустэм Хамитов поинтересовался перспективами развития микрорайона и достаточностью мест в детском саду для жителей этой территории. Глава района Ришат Актуганов сообщил, что сейчас под застройку подготовлено 770 участков. В этом случае, по мнению Главы республики, может понадобиться ещё один детский сад.

«Но при принятии решений прежде всего необходимо учитывать демографические тенденции», — подытожил руководитель региона.