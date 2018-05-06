Ещё
Глава Башкирии: в Миякинском районе может понадобиться ещё один детсад
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава Башкирии: в Миякинском районе может понадобиться ещё один детсад 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
5 мая Рустэм Хамитов осмотрел новый детский сад №5 в строящемся микрорайоне села Киргиз-Мияки. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Сегодня дошкольное учреждение посещают 120 детей, которые занимаются в шести группах. Общая площадь участка, занимаемого детсадом, около 13 тысяч кв. м. Основные особенности учреждения — велодорожка в игровой зоне и метеостанция для детей.
«Нормальный, хороший детский сад. Главное, что вы довольны», — сказал Глава Башкирии.
Также Рустэм Хамитов поинтересовался перспективами развития микрорайона и достаточностью мест в детском саду для жителей этой территории. Глава района Ришат Актуганов сообщил, что сейчас под застройку подготовлено 770 участков. В этом случае, по мнению Главы республики, может понадобиться ещё один детский сад.
«Но при принятии решений прежде всего необходимо учитывать демографические тенденции», — подытожил руководитель региона.
АиФ-Уфа: последние новости
19 мая в Уфе пройдет второй Родительский форум В Уфе родители могут воспользоваться услугами социальной няни Инвалид, пропавший две недели назад в Уфе, найден мёртвым
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу31
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
10 сериалов, которые смотрят запоем8
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение