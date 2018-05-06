На Международном дне детской книги в Петербурге выступит Алексей Варламов 

Международный книжный салон пройдёт с 17 по 20 мая в Санкт-Петербурге, а в Международный день детской книги для детей и их родителей организуют мастер-классы современных детских поэтов, презентации детских книг, автограф-сессии, а также встречи с детскими писателями. На мероприятии, кроме Алексея Варламова, выступят Дмитрий Быков, Алексей Иванов, детские писатели Артур Гиваргизов, Маша Трауб, поэтесса Галина Дядина, Ах Астахова, Радмила Хакова, представители журнала «Наш современник» Е. Тулушева и А. Казинцев.
Мероприятие, организованное правительством Санкт-Петербурга и некоммерческим партнёрством «Российкий книжный союз», пройдёт на Михайловском Манеже (Зимний стадион) и прилегающем к нему уличном пространстве — Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах.
Вход свободный.