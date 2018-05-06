Ещё
На Международном дне детской книги в Петербурге выступит Алексей Варламов
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Международном дне детской книги в Петербурге выступит Алексей Варламов 

Ревизор.ru 5 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Международный книжный салон пройдёт с 17 по 20 мая в Санкт-Петербурге, а в Международный день детской книги для детей и их родителей организуют мастер-классы современных детских поэтов, презентации детских книг, автограф-сессии, а также встречи с детскими писателями. На мероприятии, кроме Алексея Варламова, выступят Дмитрий Быков, Алексей Иванов, детские писатели Артур Гиваргизов, Маша Трауб, поэтесса Галина Дядина, Ах Астахова, Радмила Хакова, представители журнала «Наш современник» Е. Тулушева и А. Казинцев.
Мероприятие, организованное правительством Санкт-Петербурга и некоммерческим партнёрством «Российкий книжный союз», пройдёт на Михайловском Манеже (Зимний стадион) и прилегающем к нему уличном пространстве — Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах.
Вход свободный.
Ревизор.ru: последние новости
При ДМТЮа откроется летний лагерь Волгоград присоединится к международной акции "Читаем детям о войне" В Заполярном театре драмы Норильска поставят бэби-спектакль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу30
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
10 сериалов, которые смотрят запоем8
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение