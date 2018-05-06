Какие лекарства для ребенка нужно взять в отпуск? Отвечает педиатр Сергей Бутрий

В своем телеграм-канале Заметки детского врача педиатр Сергей Бутрий подробно рассказывает, чем могут заболеть дети на отдыхе и какие лекарства должны лежать в аптечке каждого родителя.

В последние пару недель это самый частый вопрос у меня в кабинете; семьи с детьми массово едут на море, и боятся, что дети там заболеют.

Общепринятых рекомендаций на этот счет нет, все нижесказанное — только мое личное мнение.

Я не рекомендую брать много препаратов, и не рекомендую брать препараты, назначение которых необходимо согласовывать с врачом. То есть антибиотики, спазмолитики, противокашлевые препараты и тд НЕ НАДО брать с собой. Логика проста: эти препараты назначаются только врачом, а там, где есть врач, можно купить и эти препараты.

Поэтому брать надо только:

то, что вы сможете применить без/до осмотра врача

то, что помогает от наиболее частых проблем на отпуске.

Самые частые болезни детей на отдыхе в жаркой стране:

Солнечные ожоги. Тепловая болезнь.

Диарея путешественников

Вирусная пузырчатка (она же «турецкая ветрянка», она же «болезнь рука-нога-рот»)

Отит ныряльщика (он же «наружный отит»)

Конъюнктивит

Ссадины, травмы, ожоги медуз

Обострения хронических заболеваний.

Исходя из этого, с собой в отпуск, для ребенка, советую взять:

Солнцезащитный крем с защитой не менее 50+, водостойкий, подходящий для детей; тщательно обрабатывать кожу ребенка каждый раз перед выходом на прямые солнечные лучи.

Гидровит, или Хумана Электролит, если не найдете — хотя бы Регидрон. Принимать разведенный порошок при повторной рвоте и диарее для лечения обезвоживания, в объеме не меньше, чем суммарный объем рвоты и стула, дробно (по 1-2 столовой ложке каждые 5 минут, 1-2 литра в сутки).

Комбинил Дуо ушные капли. Разрешены во всем мире с 6 месяцев, в России — с 18 лет, но это дефект инструкции, и не более. Закапывать в больное ухо при жжении, зуде и боли в ухе при наружном отите.

Нурофен сироп или Эффералган сироп. Применять при высокой лихорадке или боли, в весовой дозировке, до 4х раз в сутки.

NB! При боли в животе до осмотра врача обезболивающие НЕ ПРИМЕНЯТЬ!

Антисептики (Мирамистин или Хлоргексидин) для обработки инфицированных ран и ссадин.

Тобрекс капли глазные — при конъюнктивите.

Перевязочный материал: бактерицидный и ленточный лейкопластырь, бинт.

Антисептики для профилактической дезинфекции неповрежденной кожи рук: Октенисепт, Стериллиум, Деттол и тд. Обрабатывать руки перед едой (после мытья с мылом) особенно важно при близком контакте с человеком, страдающим диареей и/или рвотой.

Препараты от хронического заболевания вашего ребенка по согласованию с вашим педиатром (ребенку с астмой — дозированный ингалятор Сальбутамола и спейсер, ребенку с поллинозом — Зодак капли внутрь и Опатонол глазные капли, с атопическим дерматитом — крем Адвантан и таблетки Супрастин и тд).

Еще раз: не нужно тащить с собой восемь килограмм лекарств «на всякий случай». Минимализм тут уместен и полезен: и потому, что это лишний вес и лишнее место в чемоданах, и потому, что так у вас будет меньше соблазна заниматься самолечением, и больше поводов своевременно обратится за помощью к местным врачам.

Счастливого отдыха!

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