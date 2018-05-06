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Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Якутии и погиб
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Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Якутии и погиб 

Авторадио 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ЧП произошло в городе Нерюнгри накануне. Мальчик ненадолго остался в комнате без присмотра взрослых, поднялся на подоконник и выпал с высоты третьего этажа. На место прибыла бригада скорой помощи, но спасти ребенка не удалось.
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