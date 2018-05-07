Тренер оставил детей одних в лодке, едва не столкнувшейся с теплоходом в Воронеже

МОСКВА, 7 мая. / ТАСС /. Тренер по гребле оставил детей одних на борту лодки, чуть не столкнувшейся в теплоходом в акватории Воронежского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, отметив, что 6 мая воспитанники Федерации морского многоборья проводили тренировку по гребле.

"При этом на борту лодки ЯЛ-6 находились семь несовершеннолетних девочек в возрасте 13-15 лет. Установлено, что в самом транспортном средстве взрослых не было, лишь с водной станции за тренировкой наблюдал тренер вышеуказанной организации. Примерно в 12:30 лодка ЯЛ-6 с несовершеннолетними на борту подошла близко к теплоходу «Москва-16», в результате чего теплоходу пришлось изменить курс во избежание столкновения", — сообщили в СК.

Ранее следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России начали проверку по видео с опасным сближением лодки и прогулочного теплохода. Глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным взять ход проверки на контроль в центральном аппарате СК, а следователям — дать надлежащую правовую оценку действиям или бездействию всех лиц, в том числе должностных, допустивших ситуацию, в результате которой безопасность и жизнь детей оказались под угрозой, и при наличии достаточных оснований незамедлительно возбудить уголовное дело.

В преддверии летнего сезона и каникул школьников Следственный комитет напоминает о необходимости усиления профилактики несчастных случаев, происходящих с детьми на воде. «С наступлением теплого времени года учащаются случаи гибели детей при купании в неположенных, не оборудованных для этого местах, а также детей, находящихся на водоемах без присмотра взрослых. Кроме того, необходимо соблюдать технику безопасности при перевозке несовершеннолетних на катерах, моторных лодках и другом водном транспорте. Особое внимание этой проблеме должно быть уделено в детских оздоровительных учреждениях и местах организации массового детского отдыха», — добавили в СК.