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Жителей Подмосковья примут по вопросам летнего отдыха детей 24 мая
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Жителей Подмосковья примут по вопросам летнего отдыха детей 24 мая 

360tv.ru 55 минут назад
Тематический прием граждан ко Дню защиты детей, по вопросам подготовки к летнему отдыху детей, состоится в приемных областного правительства и региональных ведомств 24 мая. Об этом сообщили в Главном управлении по информационной политике Московской области.
В соответствии с утвержденным губернатором Московской области графиком 24 мая 2018 года в приемной правительства Московской области, Министерстве образования Московской области, министерстве социального развития, министерстве здравоохранения, министерстве физической культуры и спорта состоится тематический прием граждан по вопросам подготовки к летнему отдыху детей, в том числе в режиме видеосвязи
— Пресс-служба Главного управления по информационной политике Московской области.
Прием жителей пройдет также в администрациях муниципальных образований, общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области.
Жители также смогут задать свои вопросы представителям управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора региона Андрея Воробьева.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил ветеранов в преддверии Дня Победы. Участников войны наградили знаком «За доблесть и мужество».
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