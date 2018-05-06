Жителей Подмосковья примут по вопросам летнего отдыха детей 24 мая

Тематический прием граждан ко Дню защиты детей, по вопросам подготовки к летнему отдыху детей, состоится в приемных областного правительства и региональных ведомств 24 мая. Об этом сообщили в Главном управлении по информационной политике Московской области.

— Пресс-служба Главного управления по информационной политике Московской области.

Прием жителей пройдет также в администрациях муниципальных образований, общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области.

Жители также смогут задать свои вопросы представителям управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора региона Андрея Воробьева

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил ветеранов в преддверии Дня Победы. Участников войны наградили знаком «За доблесть и мужество».