Летний лагерь «Чудо-садик»

Если родители в летнее время работают, то летний лагерь — это настоящее спасение. Дети весело и с пользой проводят время, а родители меньше переживают по поводу того, чем занят их ребенок.

Летний лагерь «Чудо-Садик» подготовил тематические программы для детей от 3 до 9 лет. Ребят ждет путешествие в мир сказок, наук и профессий, творческие мастер-классы, спортивные игры на свежем воздухе и в бассейне, экскурсии. В хорошую погоду на безопасной территории под обязательным руководством взрослых опытных инструкторов дети отправятся в самый настоящий турпоход. Они научатся ориентироваться на местности, работать с планом сада, компасом, возводить шалаш и спать в палатках.

Первая смена пройдет с 1 по 15 июня, вторая с 18 по 29 июня, третья со 2 по 13 июля. Стоимость одной смены 36 000 руб., в нее входит и четырехразовое питание.