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Число операций на сердце у детей растет
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Число операций на сердце у детей растет 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Эта тенденция наблюдается на фоне снижения числа самих детей. Немецкое Федеральное статистическое ведомство сообщило о тенденции роста число операций на сердце, выполняемых в Германии детям. В 2016 г. дети в возрасте до 13 лет (включительно) проходили такое лечение 4292 раза — информирует Medikforum.ru. Таким образом, число операций на сердце у детей за последние 10 лет увеличилось на 5,7%. Однако за этот период число самих детей в Германии сократилось на 4,5%. При этом из общего числа большинство операций на сердце (60%) было сделано маленьким пациентам в возрасте до 1 года. Во многих случаях речь идет об устранении сразу нескольких сердечных дефектов, которых в общем сложности было ликвидировано 11175. В первую очередь речь идет о пластической реконструкции стенки сердечной сумки (2349 вмешательств), операциях в связи с врожденными сосудистыми аномалиями (1936) и другие вмешательства, связанные с врожденными патологиями (1550). В среднем нахождения пациентов-детей в связи с такой операцией в больнице занимало 27 дней.
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