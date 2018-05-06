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Фото-откровение о том, как шьется одежда, которую вы носите!
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Фото-откровение о том, как шьется одежда, которую вы носите! 

Карельские вести 1 час назад
Детский труд в большинстве стран запрещен, но это не всех останавливает. Несовершеннолетние очень часто привлекаются в сферу производства одежды и текстиля, причем они работают не только за швейными машинками, но и на полях, собирая сырье.
По имеющимся на сегодняшний день данным, лидируют в привлечении детей к труду такие страны как Бангладеш, Таиланд, Египет, Пакистан и Китай.
Средний возраст персонала обычно колеблется от 10 до 14 лет.
Как удалось выяснить журналистам, работают несовершеннолетние сотрудники по 6-6,5 дней в неделю.
Этот мальчик, например, занимается пришиванием ярлычков с наименованием бренда к джинсовым вещам.
Детки практически не ходят в школу, так как у них нет на это времени.
Многие даже живут на фабриках, где им предоставляются спальные места и своеобразный душ.
Условия работы детей, как вы видите, ужасные. Из-за несоблюдения правил техники безопасности здесь довольно часто случаются опасные происшествия. Эти снимки были сделаны во Вьетнаме во время очередного рейда.
Дети чаще всего работают по принуждению — их привозят из маленьких деревень, практически покупая у родителей.
Известен случай, когда два подростка пытались сбежать, выпрыгнув из окна подпольной фабрики. И у них это получилось. Как рассказал один из этих мальчиков, поначалу его родителям нравилось, что у него появится возможность зарабатывать. Но их обманули, и ребенку за его труд не платили ни копейки. Он вставал в 6 утра и заканчивал работать в полночь. А за любую ошибку его и всех остальных маленьких сотрудников били палками…
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