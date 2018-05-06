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Новый образовательный проект стартует в Текстильщиках этим летом
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Новый образовательный проект стартует в Текстильщиках этим летом 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Цикл образовательных программ, объединенных темой космоса, «Звездная одиссея» стартует этим летом во дворце творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара.
— Удивительно, но тема прекрасно сочетается с занятиями математикой, историей, иностранными языками и даже спортом, — сообщила специалист по связям с общественностью ДТДиМ имени А. П. Гайдара Анна Бондаренко. — Наши педагоги и методисты подготовили программы по художественному, физкультурно-спортивному, научно-техническому, социально-педагогическому, туристско-краеведческому направлениям.
Занятия рассчитаны на детей и подростков в возрасте от пяти до 17 лет и пройдут с 04 по 29 июня по адресу: улица Шкулева, дом 2 строение 1.
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