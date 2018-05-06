Призером городских соревнований стал юный пловец района Южнопортовый

Третье место городских соревнований по плаванию в рамках Спартакиады «Надежда» досталось учащемуся отделения для детей с особыми образовательными потребностями школы № 2129 имени Героя Советского Союза П. И. Романова, что в районе Южнопортовый, Владимиру Григорьеву

— На школьной линейке в торжественной обстановке Владимир был награжден грамотой, медалью и подарком, — сообщили в администрации образовательного учреждения. — Поздравляем Владимира с достойным результатом и желаем новых спортивных достижений!

Основной целью проведения соревнований является пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся и социальная адаптация детей с особыми возможностями здоровья посредством вовлечения в спортивно-массовые мероприятия.