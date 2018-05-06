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Призером городских соревнований стал юный пловец района Южнопортовый
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Призером городских соревнований стал юный пловец района Южнопортовый 

Префектура Юго-Восточного административного округа 43 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Третье место городских соревнований по плаванию в рамках Спартакиады «Надежда» досталось учащемуся отделения для детей с особыми образовательными потребностями школы № 2129 имени Героя Советского Союза П. И. Романова, что в районе Южнопортовый, Владимиру Григорьеву.
— На школьной линейке в торжественной обстановке Владимир был награжден грамотой, медалью и подарком, — сообщили в администрации образовательного учреждения. — Поздравляем Владимира с достойным результатом и желаем новых спортивных достижений!
Основной целью проведения соревнований является пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся и социальная адаптация детей с особыми возможностями здоровья посредством вовлечения в спортивно-массовые мероприятия.
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