Мамин опыт: я открыла домашний детский сад

Реалии жизни в одном из крупнейших подмосковных городов — ставить ребенка в очередь на детский сад нужно сразу же его рождения. А потом окажется, что малыш, бывший в очереди, к примеру, трехсотым, откатывается все ниже и ниже. Почему так происходит? А это из-за льготников, которые обычно в приоритете.

Мы ждали долго. Сначала прошло два года, потом еще год. И когда ребенку стукнуло четыре, я решила переходить в наступление. Но бюрократическая машина выдержала нервный срыв уставшей многодетной женщины и предложила самый дальний детский сад города, куда с учетом пробок надо было выезжать аж в 5-30 утра. Спасибо, не надо!

Именно в тот момент я задумалась — надо создать свой детский клуб для таких же мам, дети которых и не дождались своего места в муниципальном саду.

В многоквартирном доме — не самая лучшая идея. Поэтому мы с мужем взяли в аренду коттедж «по знакомству», то есть не по рыночной цене. Дом владельцу был не нужен, поэтому он оказался не против переделки в детский сад. Раскрасили стены, расширили дверные проемы, сделали лестницы безопаснее. Все это делалось под контролем СЭС и противопожарной службы.

Начало пути

Поначалу мы стартовали как детский клуб. Отличие от сада в том, что в клубе детей не кормят и они не спят. Но мамы стали просить изменить формат работы, поэтому мы начали получать разрешительные документы для открытия детского сада.

Вот что мы сделали:

зарегистрировали ИП;

составили договор на оказание услуг;

обеспечили наличие игровой, отдельной спальни и обеденной зоны;

купили необходимую мебель;

наняли помощниц с функционалом няни и повара.

Поначалу у нас было немного детей: мой ребенок и пятерка тех, кто был в нашем клубе для малышей. Сарафанное радио работало хорошо, и вскоре наша группа выросла до 15 человек. Сейчас у нас уже несколько групп (мы шли к этому семь лет).

На своих ошибках

Я рада, что мой ребенок не ходил в государственный детский сад. И не потому, что отсутствие места позволило мне организовать свой бизнес. Дело в том, что его никто не ломал под общие стереотипы: кушаешь хорошо — молодец; девочки играют в куклы, мальчики — в машинки; лучшие роли дают только любимчикам. Если в вашем саду не так — я за вас рада.

Но именно это происходило с моими старшими детьми (я многодетная мама). И каждый день в саду начинался со слез и истерик. Как же мне было больно тогда видеть, что ребенок не хочет идти туда, а я веду. Я была зависима от офисной работы и ничего не могла с этим поделать.

Лишь после рождения третьего ребенка я стала мудрее, научилась ценить минуты, которые провожу с детьми. Перестала работать на «чужого дядю» и поняла — не надо бояться проблем! Они решаются! Главное — этого захотеть.

Не дали место в саду? Не беда! Откройте свой детский клуб! Потеряли работу? Освойте новую специальность и найдите новую работу! Надоела старая работа? Получите новое образование или займитесь другим делом! Постарайтесь легче относиться к жизни, и многие проблемы исчезнут сами собой.