Усыновившая почти 120 детей женщина арестована в Китае

В китайском городе Уань (провинция Хэбэй) арестована женщина, усыновившая 118 детей. Власти инкриминируют ей совершение ряда уголовных преступлений, в том числе шантаж, и нарушение общественного порядка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ли Лицзюнь начала усыновлять детей в 1996 году и основала частный приют «Деревня любви» в 2007 году. Деятельность женщины, которая называла себя миллионером, активно освещалась в СМИ, благодаря чему она прославилась на всю страну.

По данным полиции, став популярной, Лицзюнь начала использовать благотворительность для личного обогащения. В частности, хозяйка приюта получила большие суммы денег из бюджета, а также от филантропов. Полицейские утверждают, что женщина использовала детей для запугивания чиновников и коммерческих фирм.

Власти забрали 74 ребенка после того, как постановили закрыть приют, не прошедший ежегодную проверку. Предположительно, в учреждении могли находиться похищенные дети. Полиция взяла образцы крови и отпечатки пальцев детей, чтобы провести проверку по базе данных пропавших.