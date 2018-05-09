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Женщину, которая усыновила 118 детей, арестовали в Китае
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Женщину, которая усыновила 118 детей, арестовали в Китае 

Свободная пресса 43 минуты назад
Фото: Интерновости.Ру
В КНР задержали китаянку, сумевшую усыновить более ста детей. Ли Лицзюань известна на всю страну как многодетная приемная мать. Женщина взяла первого приемного ребенка еще в 1996 году, а к 2007 году открыла собственный частный детский дом под названием «Деревня любви». В семье Лицзюань воспитывались дети со всей Поднебесной — всего 118 человек. Широкая известность позволила приемной матери привлекать инвесторов и филантропов, которые регулярно перечисляли немалые средства на ее счета. Кроме этого, средства для содержания детей выделялись и из государственной казны, сообщают «Дни 24».
Но китайские правоохранители заподозрили соотечественницу в том, что она использует детей для шантажа местных чиновников. Ли задержали, ей также предъявлено обвинение в нецелевом использовании полученных средств. Сейчас «Деревня любви» закрыта, 74 ребенка были изъяты и определены в государственные детские дома. Установлено, что многие из воспитанников женщины не являлись сиротами.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что уральский парень, которого жестоко избивали приемные родители-американцы и позже выгнали на улицу, собирает деньги на билет в Россию. Теплых отношений с американскими родителями у Влада, которого переименовали в Люка, не сложилось. Избиения позже стали регулярными.
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