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В Красноярске открылась горячая линия по приему в детские сады
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В Красноярске открылась горячая линия по приему в детские сады 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Главное управление образования Красноярска открыло горячую телефонную линию по вопросам, связанным с распределением мест в детских садах города. Она будет работать с 7 по 18 мая.
Напомним, 1 мая завершился первый этап распределения мест в садиках на предстоящий учебный год. Комплектование детских садов продлится до сентября. Как отмечают в управлении образования, обычно в это время у родителей возникает много вопросов. Они связаны, например, с тем, что делать, если семья хочет отдать ребенка в другой садик; как быть, если ДОУ не очень подходит по расположению, как и где получить направление в сад, как записаться в частный садик и т.д. Все эти и любые другие вопросы по теме можно задать по телефонам 226-15-24 и 226-13-26 в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 18 часов.
В управлении образования при этом напоминают, что выдача направлений в дошкольные учреждения начнётся с 1 июня. Путёвку и весь пакет документов для зачисления необходимо предоставить в дошкольное учреждение в течение 60 календарных дней со дня получения, иначе документ будет аннулирован.
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