Дети из Найхина поправят здоровье в санатории в Подмосковье

Воспитанники детского дома №37 села Найхин Нанайского района отдохнут в Подмосковье. Поездку организует «Фонд социально-экономической поддержки регионов „СУЭК-РЕГИОНАМ“ в рамках благотворительной акции по лечению и восстановлению здоровья детей из шахтерских регионов в медицинских учреждениях Управления делами Президента РФ.

»В Хабаровском крае Фонд проводит эту акцию с 2012 года. За это время 24 ребенка из детских домов и социально-неблагополучных семей, нуждающихся в дополнительном медицинском обследовании, съездили в «Поляны». 17 мая в санаторий поедут трое ребят из Найхина в возрасте 9-15 лет. Там они пробудут до 1 июня. Все затраты, связанные с их перелетом, проживанием, лечением и досугом, организатор берет на себя», — сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в министерстве образовании и науки края.

Отметим, реабилитационное отделение «Поляны», расположенное в Одинцовском районе Московской области, специализируется на лечении и оздоровление часто болеющих детей, детей с заболеваниями органов дыхания, пищеварения, глаз, опорно-двигательного аппарата, а также сердечно-сосудистой и эндокринной систем.