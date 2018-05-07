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Дети из Найхина поправят здоровье в санатории в Подмосковье
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Дети из Найхина поправят здоровье в санатории в Подмосковье 

Хабаровский край сегодня 50 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Воспитанники детского дома №37 села Найхин Нанайского района отдохнут в Подмосковье. Поездку организует «Фонд социально-экономической поддержки регионов „СУЭК-РЕГИОНАМ“ в рамках благотворительной акции по лечению и восстановлению здоровья детей из шахтерских регионов в медицинских учреждениях Управления делами Президента РФ.
»В Хабаровском крае Фонд проводит эту акцию с 2012 года. За это время 24 ребенка из детских домов и социально-неблагополучных семей, нуждающихся в дополнительном медицинском обследовании, съездили в «Поляны». 17 мая в санаторий поедут трое ребят из Найхина в возрасте 9-15 лет. Там они пробудут до 1 июня. Все затраты, связанные с их перелетом, проживанием, лечением и досугом, организатор берет на себя», — сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в министерстве образовании и науки края.
Отметим, реабилитационное отделение «Поляны», расположенное в Одинцовском районе Московской области, специализируется на лечении и оздоровление часто болеющих детей, детей с заболеваниями органов дыхания, пищеварения, глаз, опорно-двигательного аппарата, а также сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
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