Молодой отец двоих детей пропал в Башкирии

26-летний Андрей Малагин пропал 1 мая в Салавате, сообщается в группе «Поиск детей — Уфа».

По словам знакомых, Андрея дома ждут двое маленьких детей. Волонтёры организации просят помочь неравнодушных граждан в распространении информации о пропавшем.

Приметы молодого человека: короткие тёмные волосы, светлые глаза и ямочка на подбородке.

Андрей Малагин был одет в синий спортивный костюм, чёрные кроссовки и чёрную жилетку.

Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, позвоните по телефонам: 02, 020, 89874880571.