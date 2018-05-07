Молодой отец двоих детей пропал в Башкирии 

26-летний Андрей Малагин пропал 1 мая в Салавате, сообщается в группе «Поиск детей — Уфа».
По словам знакомых, Андрея дома ждут двое маленьких детей. Волонтёры организации просят помочь неравнодушных граждан в распространении информации о пропавшем.
Приметы молодого человека: короткие тёмные волосы, светлые глаза и ямочка на подбородке.
Андрей Малагин был одет в синий спортивный костюм, чёрные кроссовки и чёрную жилетку.
Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, позвоните по телефонам: 02, 020, 89874880571.