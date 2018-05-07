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«Уехал отдавать долг и пропал»: в Башкирии разыскивают 26-летнего Андрея Малагина
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«Уехал отдавать долг и пропал»: в Башкирии разыскивают 26-летнего Андрея Малагина 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Салавате развернули поиски пропавшего без вести молодого человека. 26-летний Андрей Малагин исчез еще 1 мая. В тот день он вышел из дома и отправился к другу, чтобы отдать долг. С тех пор его никто не видел.
— Андрей поехал на «Газели». Когда мы созванивались в последний раз, он был через дорогу от дома, в котором живет друг. Но до него он так и не дошел. А телефон с того момента недоступен, — рассказала жена Айгуль.
По словам женщины, врагов у Андрея не было. Родные не находят себе места и недоумевают, что могло случиться с Андреем. Дома его ждут двое маленьких детей. Семья уже обратилась за помощью в полицию и к волонтерам.
В день пропажи Андрей был одет в синий спортивный костюм, черную жилетку и такого же цвета кроссовки. У парня короткие волосы и светлые глаза. Из особых примет — глубокая ямочка на подбородке и недоделанная татуировка летучей мыши. Всех, кто видел Андрея или знает о его местонахождении, просят звонить по номеру телефона +7 917 351-27-77 или в полицию 02.
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