«Уехал отдавать долг и пропал»: в Башкирии разыскивают 26-летнего Андрея Малагина

В Салавате развернули поиски пропавшего без вести молодого человека. 26-летний Андрей Малагин исчез еще 1 мая. В тот день он вышел из дома и отправился к другу, чтобы отдать долг. С тех пор его никто не видел.

— Андрей поехал на «Газели». Когда мы созванивались в последний раз, он был через дорогу от дома, в котором живет друг. Но до него он так и не дошел. А телефон с того момента недоступен, — рассказала жена Айгуль.

По словам женщины, врагов у Андрея не было. Родные не находят себе места и недоумевают, что могло случиться с Андреем. Дома его ждут двое маленьких детей. Семья уже обратилась за помощью в полицию и к волонтерам.

В день пропажи Андрей был одет в синий спортивный костюм, черную жилетку и такого же цвета кроссовки. У парня короткие волосы и светлые глаза. Из особых примет — глубокая ямочка на подбородке и недоделанная татуировка летучей мыши. Всех, кто видел Андрея или знает о его местонахождении, просят звонить по номеру телефона +7 917 351-27-77 или в полицию 02.