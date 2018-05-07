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Клещи покусали 92 детей в Курганской области
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Клещи покусали 92 детей в Курганской области 

45.ru 13 минут назад
Фото: 45.ru
Сегодня, по информации управления Роспотребнадзора по Курганской области, в больницы из-за укусов клещей пришлось обратиться 231 человеку, из которых 92 ребенка.
— За аналогичный период прошлого года число обращений составляло 385 человек (в том числе 121 ребенок), — уточняют в ведомстве.
После экспресс-диагностики 52 клещей, снятых с людей, вирус клещевого энцефалита подтвердился в двух случаях, в то время как в прошлом году переносчиками были 73 снятых насекомых. От клещевого вирусного энцефалита привиты почти 26 тысяч жителей области, в том числе 14 тысяч детей. От насекомых обработаны 29,5 гектара территорий оздоровительных учреждений и личных участков.
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