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Клещ не дремлет: врачи назвали районы города, где новосибирцев кусают чаще всего
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Клещ не дремлет: врачи назвали районы города, где новосибирцев кусают чаще всего 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Управление Роспотребнадзора в Новосибирской области зарегистрировало более 800 укусов клещей этой весной. Вакцинацию прошли только 47 тысяч человек.
По последним данным областного управления Роспотребнадзора, 805 человек обратились к врачам после укусов клещей с начала апреля. Это гораздо меньше, чем в прошлом году, — к маю 2017 года клещи покусали почти 2 тысяч человек.
С 27 апреля по 3 мая жители НСО обращались чаще всего — клещи укусили за эту неделю 584 человека.
В черте Новосибирска клещи чаще всего кусали горожан в Центральном (87 случаев), Советском (53 случая), Ленинском (32 случая) и Железнодорожном (28 случаев) районах,
пояснили корреспонденту НГС в ведомстве. В области лидируют Искитимский (102 случая) и Тогучинский (63 случая) районы и Бердск (89 случаев).
Клещи кусали новосибирцев на территории садовых обществ (35 укусов), кладбищ (19), леса (45), а также в поездках по Алтаю (28).
«Случаев заболевания вирусным клещевым энцефалитом не зарегистрировано», — заверили в управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что вакцинацию прошли 47 тысяч человек (45% запланированных), а ревакцинацию — 71 тысяча (44%). Иммуноглобулин пришлось поставить 532 жителям НСО.
Ранее пациенты поликлиники в Дзержинском районе Новосибирска рассказали НГС, что остались без бесплатных вакцин от клещевых инфекций. В минздраве Новосибирской области отметили, что это «временные трудности».
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