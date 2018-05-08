Ещё
Клещи покусали 359 курян
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клещи покусали 359 курян 

Курские известия 8 мая 2018
Фото: Курские известия
Специалисты рекомендуют соблюдать правила безопасности
По состоянию на 7 мая в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей обратились 350 человек, в том числе 105 детей. В области проводится мониторинг активности природных очагов с изучением численности и инфицированности клещей возбудителями инфекционных болезней, кроме того, начались акарицидные обработки территорий. В настоящее время уже обработаны более 120 га.
Сотрудники Роспотребнадзора призывают соблюдать правила безопасности:
— необходимо обрабатывать одежду специальными аэрозольными химическими средствами — акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно);
— одеваться на природу следует так, чтобы уменьшить возможность заползания клещей под одежду, лучше, чтобы вещи были светлыми и однотонными, так клещи более заметны;
— присосавшихся к телу клещей нужно удалить как можно раньше, поскольку оперативность уменьшит вероятность попадания в кровь попадет возбудитель опасного заболевания. После удаления ранку нужно продезинфицировать раствором йода, спирта и т.п.
— снимать насекомое лучше используя пинцет.
— клеща надо сохранить в максимально неповрежденном состоянии.
В случае укуса необходимо обратиться за медпомощью. Насекомое необходимо будет исследовать на наличие возбудителей инфекционных заболеваний в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» ежедневно по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, 3. В выходные и праздничные дни прием клещей для исследования проводится с 0900 ч до 1700 ч.
Курские известия: последние новости
Курские семьи ежемесячно получают выплаты из материнского капитала Курян приглашают в усадьбу А.А. Фета» на «Соловьиную ночь» В Курске пройдёт конкурс «Лидер XXI века»
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах10
На Самойлову набросились зрители82
Провальное выступление Самойловой появилось в сети46
Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле1
Что стало с Мариной Влади9
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение