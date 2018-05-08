Клещи покусали 359 курян

Специалисты рекомендуют соблюдать правила безопасности

По состоянию на 7 мая в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей обратились 350 человек, в том числе 105 детей. В области проводится мониторинг активности природных очагов с изучением численности и инфицированности клещей возбудителями инфекционных болезней, кроме того, начались акарицидные обработки территорий. В настоящее время уже обработаны более 120 га.

Сотрудники Роспотребнадзора призывают соблюдать правила безопасности:

— необходимо обрабатывать одежду специальными аэрозольными химическими средствами — акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно);

— одеваться на природу следует так, чтобы уменьшить возможность заползания клещей под одежду, лучше, чтобы вещи были светлыми и однотонными, так клещи более заметны;

— присосавшихся к телу клещей нужно удалить как можно раньше, поскольку оперативность уменьшит вероятность попадания в кровь попадет возбудитель опасного заболевания. После удаления ранку нужно продезинфицировать раствором йода, спирта и т.п.

— снимать насекомое лучше используя пинцет.

— клеща надо сохранить в максимально неповрежденном состоянии.

В случае укуса необходимо обратиться за медпомощью. Насекомое необходимо будет исследовать на наличие возбудителей инфекционных заболеваний в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» ежедневно по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, 3. В выходные и праздничные дни прием клещей для исследования проводится с 0900 ч до 1700 ч.