Москвичи перестали привлекать клещей

С начала сезона почти 240 человек обратились в медицинские учреждения после укусов клещей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте московского управления Роспотребнадзора

«По данным оперативного мониторинга, на 18 неделе 2018 года, в медицинские организации Москвы по поводу укусов клещей обратились 239 человек, что практически в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (343 человека), а также ниже данных многолетних наблюдений», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Москве зарегистрировано три случая заражения клещевым боррелиозом, случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зафиксировано.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в целях профилактики клещевого вирусного энцефалита, «лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки».