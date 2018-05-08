Роспотребнадзор сообщил число привитых от клещевого энцефалита россиян

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости . Более 1,5 миллиона жителей России на сегодняшний день привиты от клещевого вирусного энцефалита, от клещей обработаны более 16 тысяч гектаров земли, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"По состоянию на 4 мая акарицидные обработки проведены на 16,7 тысячи гектаров. Всего в 2018 году акарицидные обработки запланированы на площади более 130 тысяч гектаров, что соответствует уровню прошлого года… продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, на сегодняшний день в субъектах РФ привито более 1,5 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Особое внимание при обработке территорий от клещей уделяется территории детских (летних) оздоровительных учреждений. В 2018 году запланирована обработка более 33 тысяч гектаров с проведением контроля качества этих работ.

Согласно сообщению, по состоянию на 4 мая в медицинские организации обратились более 22 тысяч пострадавших от укусов клещей. Это количество в 1,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и среднемноголетними значениями.

Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской, Томской областях, Красноярском и Алтайском крае, уточняется в сообщении. В России зарегистрировано три случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 49 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.