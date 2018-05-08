Ещё
Роспотребнадзор сообщил число привитых от клещевого энцефалита россиян
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роспотребнадзор сообщил число привитых от клещевого энцефалита россиян 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Более 1,5 миллиона жителей России на сегодняшний день привиты от клещевого вирусного энцефалита, от клещей обработаны более 16 тысяч гектаров земли, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По состоянию на 4 мая акарицидные обработки проведены на 16,7 тысячи гектаров. Всего в 2018 году акарицидные обработки запланированы на площади более 130 тысяч гектаров, что соответствует уровню прошлого года… продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, на сегодняшний день в субъектах РФ привито более 1,5 миллиона человек", — говорится в сообщении.
Особое внимание при обработке территорий от клещей уделяется территории детских (летних) оздоровительных учреждений. В 2018 году запланирована обработка более 33 тысяч гектаров с проведением контроля качества этих работ.
Согласно сообщению, по состоянию на 4 мая в медицинские организации обратились более 22 тысяч пострадавших от укусов клещей. Это количество в 1,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и среднемноголетними значениями.
Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской, Томской областях, Красноярском и Алтайском крае, уточняется в сообщении. В России зарегистрировано три случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 49 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.
Добавляется, что с 1 по 15 мая 2018 года Роспотребнадзор организовал работу Всероссийской горячей линии по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей.
РИА Новости: последние новости
Дарья В., август 2001, Саратовская область В "Шередарь" приехали дети из 33 регионов РФ, Беларуси и Казахстана Александр И., август 2008, Оренбургская область
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу13
«Я хочу раздеться»27
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали12
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу35
Ляпы в наших фильмах, которых можно было избежать
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение