В Роспотребнадзоре подсчитали число укушенных клещами россиян

По состоянию на 4 мая 2018 года в медучреждения обратилось более 22 тыс. человек, которые пострадали от укусов клещей. Эта цифра в 1,4 раза меньше соответствующего показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора

Ведомство начало проводить еженедельный мониторинг за нападениями клещей с 15 марта.

«По состоянию на 4 мая 2018 года, согласно данным мониторинга в медицинские организации обратились более 22 тысяч пострадавших от укусов клещей, что связано с активным выездом граждан на природу в майские праздники. Тем не менее, такое количество обратившихся в 1,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и среднемноголетними значениями», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в России по состоянию на 4 мая зарегистрировано три случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 49 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, что также ниже уровня прошлого года. Случаев заболевания моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом не зарегистрировано.

На сегодняшний день в субъектах России привито более 1,5 млн человек.

Специалисты Роспотребнадзора в рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий проводят реализацию мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, которые передаются с укусами насекомых, проводя акарицидные обработки. По состоянию на 4 мая они проведены на 16,7 тыс. га. В 2018 году запланировано проведение акарицидных обработок на площади более 130 тыс. га.