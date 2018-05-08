В Ярославской области стартует детская оздоровительная кампания

Летом в регионе будет работать более 480 организаций отдыха и оздоровления детей: 22 загородных лагеря, 2 лагеря, функционирующих на базе санаториев, 18 — труда и отдыха, более 400 — с дневным пребыванием, 15 палаточных и 30 профильных.

— Отдохнуть в лагерях в этом году смогут более 50 тысяч детей, в том числе не менее 12480 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев . — На эти цели из регионального бюджета выделено более 154 миллионов рублей. Кроме того, по распоряжению Президента России в 2018 году более 20 миллионов рублей будет направлено на капитальный ремонт зданий, устройство наружных инженерных сетей в детском оздоровительно-образовательном центре «Соть» Даниловского района.

В ходе подготовки к оздоровительной кампании 16 миллионов рублей было потрачено на косметический ремонт жилых корпусов, пищеблоков, медицинских пунктов, клубов, спортивных площадок, душевых помещений, установку систем видеонаблюдения, замену автоматической пожарной сигнализации в лагерях, находящихся в муниципальной собственности.

— Сейчас сформирован реестр организаций отдыха и оздоровления детей, — сообщила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова. — В него по состоянию на 1 мая включено 324 организации, процесс продолжается. Ежемесячно реестр обновляется и размещается на портале органов исполнительной власти области и на сайте «Ярославские каникулы». Санитарно-эпидемиологические заключения получили 329 организаций отдыха детей и их оздоровления.

Что касается стоимости путевок, которые приобретаются за счет областного бюджета, то их цена составляет:

— в загородные лагеря в летний период сроком на 21 день — до 13640 рублей включительно;

— в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия сроком на 21 день — до 16940 рублей;

— стоимость в лагере с дневной формой пребывания сроком на 18 дней: 2268 рублей — с двухразовым питанием, без торговой наценки и 3456 рублей — с торговой наценкой.

Стоимость питания детей в загородных лагерях — не менее чем на 235 рублей в день. Стоимость набора продуктов питания для одного ребенка в день в лагерях с дневной формой пребывания и организацией двухразового питания — до 110 рублей в день.