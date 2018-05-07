Владелица Mazda отняла фирменный мяч у детей в Костроме

Костромичка украла фирменный мяч у детей. Как узнал KOSTROMA.TODAY, злоумышленница скрылась на машине.

Историю описывают в социальных сетях. Там рассказывают, что дети школы №21 играли в футбол на стадионе. В их распоряжении был мяч Adidas «Krasava».

От очередного сильного удара фирменный мяч вылетел за ворота и выкатился на проезжую часть. Дети побежали за своим спортивным инвентарем, но не успели его поймать.

Рядом с мячом вдруг остановился автомобиль Mazda, из которого вышла женщина. Похоже, она вспомнила свои школьные годы, и ей захотелось тоже поиграть. Но не с детьми. Тетя с невозмутимым видом подобрала мяч, положила его в багажник и уехала.

Возможно, ей не понравилось, что мяч прилетел на проезжую часть, и она таким образом решила наказать школьников.

Сами дети были удивлены и расстроены таким поведением взрослой дамы. А их родители возмущаются.

«Верните мяч в школу №21 на пост охраны или напишите в личку. Нехорошо у детей мячи забирать», — написали в соцсетях.

Отметим, что стоимость такого мяча — примерно 1-3 тысячи рублей.