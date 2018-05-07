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Хромой парень со шрамом на лице пропал в Чановском районе
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Хромой парень со шрамом на лице пропал в Чановском районе 

Все новости Новосибирской области 3 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Рост молодого человека 178-182 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза карие. Особые приметы: на левой брови небольшой шрам, прихрамывает на одну ногу. Был одет: черная шапка, рабочий коричневый костюм, ярко-синяя футболка, серая толстовка, синие трико, черные резиновые сапоги до колена.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам: 8-923-177-42-89, 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.
Чередой пропаж детей ознаменовались нынешние майские праздники. 13-летний Сергей К. пропал 30 апреля, выйдя из школы в Новосибирске. Через несколько дней ребенка нашли у одноклассника. Там он скрывался с согласия его мамы.
До этого пропали еще два мальчика — одного из них нашли живым, другого погибшим: 11-летний школьника, спустя сутки, нашелся у родной бабушки. А поиски 9-летнего ребенка закончились обнаружением мертвого тела — ребенок утонул.
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