Почти 80 тыс. воронежских школьников смогут летом отдохнуть бесплатно

На детский отдых в бюджете региона выделено более 700 млн рублей.

Почти 80 тыс. воронежских школьников смогут летом отдохнуть бесплатно. Первые оздоровительные лагеря откроются уже в мае. Основная часть примет ребят с 1 по 10 июня. В этом году для проведения летней оздоровительной кампании средств выделено больше, чем в прошлом. Также этим летом большое внимание уделят организации специальных смен — для развития одарённых детей и школьников с ограниченными возможностями. Получить бесплатные путёвки в лагеря смогут все дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а это более 20 тыс. ребят. Для половины из них запланирован и отдых за пределами области.