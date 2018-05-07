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Почти 80 тыс. воронежских школьников смогут летом отдохнуть бесплатно
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Почти 80 тыс. воронежских школьников смогут летом отдохнуть бесплатно 

Вести Воронеж 2 часа назад
На детский отдых в бюджете региона выделено более 700 млн рублей.
Почти 80 тыс. воронежских школьников смогут летом отдохнуть бесплатно. Первые оздоровительные лагеря откроются уже в мае. Основная часть примет ребят с 1 по 10 июня. В этом году для проведения летней оздоровительной кампании средств выделено больше, чем в прошлом. Также этим летом большое внимание уделят организации специальных смен — для развития одарённых детей и школьников с ограниченными возможностями. Получить бесплатные путёвки в лагеря смогут все дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а это более 20 тыс. ребят. Для половины из них запланирован и отдых за пределами области.
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