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За неделю от клещей пострадали 64 человека
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За неделю от клещей пострадали 64 человека 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
С 30 апреля по 6 мая за медицинской помощью по поводу укусов клещей в Калужской области обратились 64 жителя Калуги, Обнинска и 12 районов, почти в полтора раза больше, чем на предыдущей неделе. Среди пострадавших 20 детей. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за это время было обследовано 17 клещей, снятых с людей. В одном случае получен положительный результат на клещевой иксодовый боррелиоз. Сейчас в Калужской области заключаются договоры на проведение акарицидной обработки детских оздоровительных учреждениях. На прошлой неделе было обработано 13,5 гектара территории летних оздоровительных лагерей и детских садов.
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