Эскалатор травмировал ноги ребенка в ТЦ во Владивостоке 

В столице Приморского края в одном из крупных торговых центров произошло ЧП. Об этом сообщило РИА VladNews.
В настоящее время в паблике dpskontrol_125rus сообщается, что родственники пострадавшего ребенка ищут очевидцев произошедшего в ТЦ.
Как сообщается в соцсети, ноги ребенка попали в движущийся эскалатор. Пострадавшую госпитализировали.
Ранее Министерство транспорта РФ выступило с инициативой запретить перевозить детей в детских колясках на эскалаторах, в вагонах поездов, станциях и межстанционных переходах. Позднее ведомство решило не вводить подобные ограничения.