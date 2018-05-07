Эскалатор травмировал ноги ребенка в ТЦ во Владивостоке

В столице Приморского края в одном из крупных торговых центров произошло ЧП. Об этом сообщило РИА VladNews.

В настоящее время в паблике dpskontrol_125rus сообщается, что родственники пострадавшего ребенка ищут очевидцев произошедшего в ТЦ.

Как сообщается в соцсети, ноги ребенка попали в движущийся эскалатор. Пострадавшую госпитализировали.