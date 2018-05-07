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Эскалатор травмировал ноги ребенка в ТЦ во Владивостоке
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Эскалатор травмировал ноги ребенка в ТЦ во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В столице Приморского края в одном из крупных торговых центров произошло ЧП. Об этом сообщило РИА VladNews.
В настоящее время в паблике dpskontrol_125rus сообщается, что родственники пострадавшего ребенка ищут очевидцев произошедшего в ТЦ.
Как сообщается в соцсети, ноги ребенка попали в движущийся эскалатор. Пострадавшую госпитализировали.
Ранее Министерство транспорта РФ выступило с инициативой запретить перевозить детей в детских колясках на эскалаторах, в вагонах поездов, станциях и межстанционных переходах. Позднее ведомство решило не вводить подобные ограничения.
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