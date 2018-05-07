Эскалатор в ТЦ Владивостока зажевал ноги восьмилетней школьницы

Полиция Владивостока проводит проверку после несчастного случая, произошедшего с несовершеннолетней на эскалаторе в ТЦ.

Как передает РИА «Новости», об инциденте в одном из торговых центров Приморского края сообщили пользователи социальных сетей. По информации очевидцев, восьмилетней школьнице в эскалаторе зажевало ноги, после чего ей вызвали «скорую».

В настоящее время девочка находится в больнице, ей наложили гипс на обе ноги.