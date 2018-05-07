Эскалатор в ТЦ Владивостока зажевал ноги восьмилетней школьницы 

Полиция Владивостока проводит проверку после несчастного случая, произошедшего с несовершеннолетней на эскалаторе в ТЦ.
Как передает РИА «Новости», об инциденте в одном из торговых центров Приморского края сообщили пользователи социальных сетей. По информации очевидцев, восьмилетней школьнице в эскалаторе зажевало ноги, после чего ей вызвали «скорую».
В настоящее время девочка находится в больнице, ей наложили гипс на обе ноги.
В связи с несчастным случаем Управление МВД по Приморскому краю сообщило о начале проверки. Уточняется, что в ходе нее установят, почему школьница оказалась в опасной ситуации без сопровождения взрослых, а также была ли нарушена техника безопасности в торговом центре.