В Екатеринбурге распределили места в детсады: родители снова жалуются на «неудобные» садики

В Екатеринбурге начался основной этап распределения мест в детских садах. В конце прошлой недели большинство родителей уже узнали, в какие учреждения достались путёвки их дошкольникам. Информацию об этом можно посмотреть на сайте госуслуг.

Повезло опять не всем: родительские форумы и нашу почту традиционно заполнили жалобы от екатеринбуржцев, которым достались «неудобные» садики.

— Многие мамы уже ищут для обмена «коллег по несчастью», — рассказала екатеринбурженка Анна. — Особенно много людей хотят получить садик в Академическом.

«Уже издевательство какое-то у нас получается, — пишет пользователь сайта U-mama. — Дали садик, но опять далеко от дома. Дочке 3 года, есть садик во дворе, хотели туда попасть».

Среди тех, кому достались места в учреждениях далеко от дома, также много жителей Автовокзала и Ботаники — им достались места на Вторчермете и Химмаше.

Подобные проблемы у родителей возникают ежегодно — особенно в районах, где много новостроек, большая скученность. И хотя в целом мест в садиках должно хватить всем екатеринбуржцам от 3 до 7 лет, распределены они по городу неравномерно.

— В этом году дополнительно будут введены 400 новых мест — это за счет нового садика в Академическом и еще одного ранее перепрофилированного садика. К середине мая все заявители получат извещения о местах в садиках в возрастной группе от трех до семи лет, — рассказывала ранее глава Департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева

В департаменте образования пояснили, что основной этап комплектования только начался, и, если пока путёвки ещё нет, нужно подождать, а с 1 июля пойдёт доукомплектование. У двухлетних малышей шансов попасть в садик мало, поскольку ясельных групп не хватает.

Алгоритм того, что делать, если достался «неудобный» садик, не меняется уже несколько лет. Напомним главное.

Система распределяет места автоматически. С учетом номера очереди сначала рассматриваются места в ближайших к месту прописки ребенка учреждениях, затем — подальше и так далее. Как правило, в середине мая, когда родители получают информацию о путевке, возникают вопросы о «неудобных» садиках. Кому-то выпадают места в учреждениях далеко от дома.

Первый способ — написать заявление на смену детского сада. Это можно сделать уже сейчас в районных управлениях образования. В заявлении нужно указать номера трёх желаемых детсадов и период, в течение которого система будет искать места именно в этих трёх садиках. Дальше остаётся только ждать. С 1 июля начинается доукомплектование, и шансы получить путёвку в желаемые учреждения не такие уж маленькие, поскольку многие родители подают заявления на смену, освобождая места.

После того как закончится период рассмотрения, указанный заявителем, система начнёт работать по общему алгоритму, то есть искать сначала места в садике с адресной привязкой, потом в желаемых и далее снова по мере удаления.

Второй способ поменять садик — запустить процедуру перевода. Но это можно сделать только тогда, когда ребёнок уже стал воспитанником и пошёл в то учреждение, куда получил путёвку, то есть после 1 сентября.

Если, к примеру, ребёнок пошёл в садик и родители понимают, что им неудобно, они могут поискать места в других садиках. Для этого им самим нужно написать запрос в это учреждение о наличии мест в нужной возрастной группе. Если пришёл положительный ответ, они должны обратиться в городской Департамент образования, чтобы оформить перевод.

Если пришёл отказ, то это значит лишь то, что мест нет в данный момент. Запросы можно писать много раз — это никак не регламентируется. Основанием для перевода является положительный ответ.

Какой из этих двух вариантов с большей гарантией принесёт нужный результат, в департаменте образования посоветовать не могут. Тут родители должны решить сами.