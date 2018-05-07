Китайцы арестовали мать 118 детей

Китайские правоохранители арестовали женщину, усыновившую более ста детей. Мать-героиню обвиняют в хищении средств, угрозах чиновникам и даже похищению несовершеннолетних, передаёт "РИА Новости"

Китаянка Ли Лицзюнь занялась усыновление детей с 1996 года. Благодаря своей деятельности она быстро набрала популярной в родном городе и в 2006 году решила создать частный приют.

Спустя годы количество усыновлённых несовершеннолетних стало более 100 человек, и женщина начала получать огромные субсидии от китайского правительства, а также от филантропов, которые вдохновились любвеобильной женщиной. Однако слава и деньги погубили многодетную мать.

Китаянка увлеклась требованием денег у чиновников и миллионеров, используя полученный авторитет. Кроме помощи детям она приобретала автомобили и недвижимость для себя.

Для того, чтобы увеличить количество материальной помощи для растущих потребностей, женщина стала подделывать документы и усыновлять детей, у которых есть здоровые родители, и, как считает полиция, занималась киднеппингом.

Полиция сообщает, что криминальная картина ещё окончательна не изучена, однако уже сейчас можно представить себе масштабы преступлений.