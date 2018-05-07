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Китайцы арестовали мать 118 детей
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Китайцы арестовали мать 118 детей 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Китайские правоохранители арестовали женщину, усыновившую более ста детей. Мать-героиню обвиняют в хищении средств, угрозах чиновникам и даже похищению несовершеннолетних, передаёт "РИА Новости".
Китаянка Ли Лицзюнь занялась усыновление детей с 1996 года. Благодаря своей деятельности она быстро набрала популярной в родном городе и в 2006 году решила создать частный приют.
Спустя годы количество усыновлённых несовершеннолетних стало более 100 человек, и женщина начала получать огромные субсидии от китайского правительства, а также от филантропов, которые вдохновились любвеобильной женщиной. Однако слава и деньги погубили многодетную мать.
Китаянка увлеклась требованием денег у чиновников и миллионеров, используя полученный авторитет. Кроме помощи детям она приобретала автомобили и недвижимость для себя.
Для того, чтобы увеличить количество материальной помощи для растущих потребностей, женщина стала подделывать документы и усыновлять детей, у которых есть здоровые родители, и, как считает полиция, занималась киднеппингом.
Полиция сообщает, что криминальная картина ещё окончательна не изучена, однако уже сейчас можно представить себе масштабы преступлений.
Заглавное фото: Николай Винокуров / Фотобанк Лори
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