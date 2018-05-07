На Алтае из-за оптимизации сократили ставку руководителя детского ансамбля

Ставку руководителя успешного детского танцевального коллектива сократили в пос. Степное Озеро Благовещенского района из-за оптимизации в сфере образования. Дети со слезами записали открытое видеообращение с просьбой «оставить Наталью Геннадьевну».

Детские танцевальные коллективы «Радость» и «Фантазия» хорошо знают в Благовещенском районе Алтайского края. Без выступления этих ярких ансамблей не проходят ни праздники, ни торжественные мероприятия. Хорошо знают в районе как энтузиаста и профессионала своего дела руководителя этих творческих коллективов — Наталью Лысенко . А более 100 детей и подростков поселка считают ее своим мудрым наставников и верным другом. Поэтому известие о том, что их любимого педагога сократили, вызвало у детей искренние слезы.

Поддержали своих детей и их родители. Вот какие комментарии они оставляют в соцсетях (стилистика авторов сохранена).

Ксения Нетёса: «Ну как так? Моя дочь ходит на танцы к Наталье Геннадьевне с 4 лет, и не разу не пожалела, что с ней занимается именно этот преподаватель. Прекрасный человек, отличный мастер своего дела. Дети очень любят ее, а не это ли главное? Ведь у наших детей и так не большой выбор занятий, которые им действительно нравятся».

Дарья Цвенгер: «К Наталье ходила я, я отдала свою дочь к ней на танцы. Дочка только ждет, когда занятия… Столько детей, столько хороших танцев. Почему человек, не побоюсь сказать, с большой буквы должен уходить? Её можно считать легендой нашего поселка, она посветила столько лет всем нам, это ужасная несправедливость. Так, как трудится она, больше нет таких. Наталья Геннадьевна мы с вами».

Подобных высказываний очень много. Сама же Наталья Лысенко так объясняет возникшую ситуацию. Из-за проводящихся сокращений в муниципальном ДЮЦ сократили ее ставку как руководителя ансамбля «Радость». Теперь у хореографа осталась полставки руководителя ансамбля «Фантазия» в Доме культуры. В денежном выражении это — 3000 рублей.

«Я не могу на эти полставки взять столько детей и не могу смотреть в глаза моих детей из «Радости», которые плачут», — сказала АиФ-Алтай Наталья Геннадьевна.

Родители юных танцоров из ансамбля «Радость» обратились с прошением оставить ставку руководителя хореографического детского коллектива к местной администрации и к директору ДЮЦ. Однако ответа пока не получили.