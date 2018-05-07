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Младенец из Тихвина серьёзно пострадал, упав с рук молодой матери
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Младенец из Тихвина серьёзно пострадал, упав с рук молодой матери 

Ivyborg.ru 1 час назад
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти, проводится проверка по факту травмирования ребёнка.
Как сообщает ведомство, в воскресенье, 6 мая, в больницу Тихвина с тяжелыми травмами головы был доставлен мальчик месяца от роду. Установлено, что, по предварительным данным, ребёнок выпал из рук 25-летней матери, ударившись при этом о пол в квартире. В настоящее время мальчик переведён в областную больницу.
Следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства получения травмы, а также степень тяжести вреда здоровью ребёнку.
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